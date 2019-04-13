Prefeito de Aquidauana pede desculpas e diz que não quis menosprezar Águia Negra

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, se manifestou após a repercussão de seu discurso durante a reinauguração do ginásio poliesportivo, quando falou sobre o Águia Negra, adversário do Aquidauanense na final do Estadual. O chefe do executivo municipal pediu desculpas, disse que não teve intenção de menosprezar o time de Rio Brilhante e reconheceu os títulos da equipe e o mérito de chegar a mais uma decisão.

A imprensa de Rio Brilhante repercutiu trecho do discurso em que Odilon diz não conhecer o Águia Negra, o que causou descontentamento da torcida local. No entanto, o prefeito alega que foi mal interpretado e procurou a equipe do Jornal O Pantaneiro para que pudesse tornar público seu pedido de desculpas. Ele mencionou ainda que acompanha com mais frequência o Estadual quando o Aquidauanense está na disputa.

“Quero pedir perdão ao time do Águia Negra pela frase infeliz que eu disse. De forma alguma quis diminuir ou menosprezar o time. Nenhum time chega na final sem méritos, ainda mais um time que já foi campeão. Por isso, venho publicamente pedir desculpas também à população de Rio Brilhante, que é uma cidade bonita e abundante e digo que todos os torcedores e os jogadores do Águia Negra serão bem-vindos para este jogo”.

Aquidauanense e Águia Negra fazem final inédita. O primeiro jogo do confronto será neste domingo, às 15 horas, no estádio Noroeste, em Aquidauana. O Aquidauanense irá disponibilizar 200 ingressos para o torcedor do Águia Negra, enquanto o time de Rio Brilhante disponibilizará 400 para o torcedor do azulão da princesa no jogo de volta. Por estarem na decisão, os dois se classificaram para a Copa do Brasil do ano que vem.