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Princesa

Sábado é dia da promoção do churrasco nos Supermercados Princesa

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2019 às 08:12

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Fim de semana começou e com ele vem aquela vontade de comer o famoso churrasquinho. Mas, é fim mês e nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com os custos daquela carninha assada.

Pensando nisso, a Rede de Supermercados Princesa tem o Sábado no Churrasco com mais de 40 cortes de carnes e frangos, e linguiças em promoção. Além disso, no Sábado do churrasco até cervejinha entra na promoção.

Confira

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
AZEITONA QUERO SACHE 100GR 2,29
ACEM KG 15,99
BACON MANTA SADIA KG 19,90
BATATA PALITO BEM BRASIL 400GR 3,79
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG 16,49
CAPA COXÃO MOLE KG 17,99
CARNE SUÍNA KG 9,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG 9,90
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML 1,79
CERVEJA BRAHMA 269ML 1,99
COSTELA MINGUINHA KG 9,49
COSTELA RIPA KG 9,99
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG 7,49
COXAO DURO KG 17,49
COXINHA DA ASA COPACOL KG 9,79
FAROFA PRONTA DONANA 400GR SABORES 3,59
FILÉ MERLUZA COPACOL 1KG 26,99
FILÉ PINTADO COPACOL 800GR 32,99
FRALDINHA KG 12,20
GUARD.PAPEL SANTEPEL 24X22CM 1,49
LARANJA KG 1,99
LINGÜIÇA CALABRESA SADIA KG 15,99
LINGUICA DE FRANGO COPACOL 1KG 10,40
LINGÜIÇA AURORA KG 11,99
MANDIOCA CONGELADA DO ZITO 1KG 4,99
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG 5,99
MELANCIA KG 0,89
MIOLO DA PALETA KG 16,05
MUSCULO KG 13,99
PATINHO KG 18,49
PAPEL TOALHA FOLHA LEV C/2 2,99
PAPEL HIGIÊNICO MILI 30MTS LV12 PG11 11,49
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG 9,90
PEITO FRANGO COPACOL GRANEL KG 8,99
PONCAN KG 2,79
PONTA DE AGULHA KG 13,99
PONTA DE PALETA KG 13,99
PONTA DE COSTELA KG 16,99
PONTA PEITO BOVINO KG 14,90
PONTA PEITO FRIBOI KG 14,90
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS 3,49
REFRIGERANTE SIMBA SABORES 2LTS 2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR 3,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5 10,99
VINHO CAMPO LARGO 750 ML 9,90

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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