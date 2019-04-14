Autor de furto em chácara de patrões, homem devolve parte, mas diz para acionar Polícia quanto ao restante que não devolveu

Aquidauana
O homem foi contratado para limpar chácara, aproveitou o momento que a família foi dormir e furtou bens
Neste domingo pela manhã (14) uma mulher de 36 anos procurou a Delegacia de Polícia para dar parte de um rapaz de 22 anos que havia sido contratado para limpar a sua chácara, localizada no Assentamento Indaiá, em Aquidauana.
Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o marido estava com o pé quebrado, e por isso decidiu contratar o rapaz para realizar os serviços gerais. Por volta das 20 horas, quando a família havia ido dormir, o autor permaneceu acordado, ouvindo rádio.
Quando a dona da chácara acordou à 1 hora da madrugada, constatou que o rádio ainda estava ligado, mas o rapaz pegou as chaves do carro, da moto, guardados dentro de um armário, mais a quantia de R$ 1.800, destes 300 reais em cheque.
Segundo o registro, ela e o marido foram direto na casa da mãe do rapaz. O autor do furto e sua mãe estavam na residência. A mãe devolveu 1000 reais ao casal e a chave da moto. O rapaz foi ao casal e devolveu o cheque no valor de 300 reais. Questionado sobre os 500 reais restantes que ainda faltavam, ele teria rebatido que o casal poderia chamar a Polícia para pegar o restante. O suspeito deverá ser ouvido pela PC.
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