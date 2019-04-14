Autor de furto em chácara de patrões, homem devolve parte, mas diz para acionar Polícia quanto ao restante que não devolveu

Neste domingo pela manhã (14) uma mulher de 36 anos procurou a Delegacia de Polícia para dar parte de um rapaz de 22 anos que havia sido contratado para limpar a sua chácara, localizada no Assentamento Indaiá, em Aquidauana.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que o marido estava com o pé quebrado, e por isso decidiu contratar o rapaz para realizar os serviços gerais. Por volta das 20 horas, quando a família havia ido dormir, o autor permaneceu acordado, ouvindo rádio.