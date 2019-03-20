Homem acorda e descobre furto de caminhonete F-350 no bairro Alto

Homem de 59 anos, morador no bairro Alto, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira, para denunciar o furto de sua caminhonete Ford F-350. O veículo foi levado na madrugada, por suspeitos que ainda não foram identificados. Câmera de segurança registrou a ação.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, residente na Rua José Bonifácio, disse que acordou por volta das 7 horas e notou que o veículo havia sido levado. Ao checar a câmera, percebeu os suspeitos mexendo no veículo e em seguida fugindo com ele. O caso é investigado.