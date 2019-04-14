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Mulher briga com outra em clube e ao ser contida, joga tijolo, bate e ameaça segurança

Ela teria sido orientada a sair do local, mas ameaçou o segurança dizendo “não sabe com quem está se metendo” e “o caolho do PCC vai te achar”

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/04/2019 às 11:34

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Madrugada deste domingo (14) por volta das 4h50 da manhã a Polícia Militar foi acionada para conter uma mulher de 25 anos que causou confusão em um clube localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Serraria, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, ela começou a brigar com outra mulher dentro do local. Os seguranças tiveram que contê-la e a orientaram para que deixasse o clube. Indignada, pegou um tijolo que estava no chão e arremessou contra o segurança.

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Segundo o registro, como ela não conseguiu acertá-lo, avançou contra ele, dando socos, chutes e o arranhou na testa. A mulher ainda teria ameaçado o segurança, dizendo que ele não “sabia com quem estava se metendo” e que o “caolho do PCC iria acha-lo”.

Além disso, ela continuou dizendo que ela e “Caolho” encontrariam o endereço onde o segurança morava e que iria matar sua família.

Ela foi presa, encaminhada à DP de Aquidauana e deverá responder por vias de fato e ameaça.

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