Mulher briga com outra em clube e ao ser contida, joga tijolo, bate e ameaça segurança

Madrugada deste domingo (14) por volta das 4h50 da manhã a Polícia Militar foi acionada para conter uma mulher de 25 anos que causou confusão em um clube localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, Bairro Serraria, em Aquidauana.

Conforme o boletim de ocorrência, ela começou a brigar com outra mulher dentro do local. Os seguranças tiveram que contê-la e a orientaram para que deixasse o clube. Indignada, pegou um tijolo que estava no chão e arremessou contra o segurança.