Águia Negra pode perder por até um gol do Aquidauanense na volta

Estadual
O Águia Negra está muito perto do título Estadual de 2019. Jogando no estádio Noroeste diante de quase 3 mil torcedores, o time de Rio Brilhante venceu o Aquidauanense por 2 a 1 de virada e colocou a mão na taça.
O azulão da princesa abriu o placar na etapa inicial após Agnaldo cobrar escanteio e Rodrigo Jesus subir sozinho para cabecear.
O Águia virou na etapa final primeiro com Kleiton que recebeu lançamento primoroso de Pedro e bater na saída do goleiro e depois em erro clamoroso de Agnaldo que recuou errado e Kareca tocou para as redes.
Com a vitória o Águia Negra pode perder por até um gol de diferença para ficar com o caneco. Já ao Aquidauanense, só resta vencer por dois gols ou mais de diferença.
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