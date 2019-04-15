Águia Negra pode perder por até um gol do Aquidauanense na volta

O Águia Negra está muito perto do título Estadual de 2019. Jogando no estádio Noroeste diante de quase 3 mil torcedores, o time de Rio Brilhante venceu o Aquidauanense por 2 a 1 de virada e colocou a mão na taça.

O azulão da princesa abriu o placar na etapa inicial após Agnaldo cobrar escanteio e Rodrigo Jesus subir sozinho para cabecear.

O Águia virou na etapa final primeiro com Kleiton que recebeu lançamento primoroso de Pedro e bater na saída do goleiro e depois em erro clamoroso de Agnaldo que recuou errado e Kareca tocou para as redes.

Com a vitória o Águia Negra pode perder por até um gol de diferença para ficar com o caneco. Já ao Aquidauanense, só resta vencer por dois gols ou mais de diferença.