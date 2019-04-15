Aquidauana vai receber um novo estabelecimento comercial

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, recebeu na tarde desta segunda-feira (15) o empresário João Roberto Taveira, proprietário do Mercado JR que informou sobre um novo prédio no município.

De acordo com o empresário, em breve será inaugurando o novo estabelecimento. Também acompanhou a visita o vereador Sebastiãozinho e o Secretário de Produção, Roberto Valadares.