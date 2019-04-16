Acidente entre duas motos no centro de Aquidauana deixa uma pessoa ferida

Um acidente entre duas motos na tarde desta terça-feira (16), no centro de Aquidauana, deixou uma mulher, de 23 anos, ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do município.

O acidente aconteceu com uma motocicleta Broz e uma Pop 100. De acordo com informações de testemunhas, o condutor da moto Honda Bros seguia sentido Marechal Mallet quando, ao virar para a direita, na Rua Pandiá Calógeras, a moto Pop 100 colidiu na traseira.

A mulher ficou com escoriações pelo corpo e foi encaminhada para a unidade de saúde. O condutor da Pop não se feriu.

Com informações de Francis Leone