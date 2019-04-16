Inmet aponta para possibilidade de chuva em Aquidauana e região hoje

Há previsão de chuva para Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancada de chuva isolada à tarde.

A mínima será de 23°C e a máxima de 36°C. Apesar da chuva prevista para hoje, de quarta-feira até sábado o tempo será de sol entre nuvens e não deve chover. Nestes dias, a temperatura mínima chega a 26°C e a máxima a 36°C.