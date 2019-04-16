Motociclista fica ferida depois de bater em veículo que manobrava de ré

Uma motociclista de 20 anos teve ferimentos leves ao se envolver em acidente de trânsito ontem, em Aquidauana. Ela bateu em um veículo que manobrava de ré na Rua Bichara Salamene, quase esquina com a Rua Manoel Aureliano da Costa., na região central.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros consciente e orientada, com escoriações nos braços e pernas, sendo encaminhada ao hospital. No local, a Polícia Militar encontrou um motorista que testemunhou os fatos.

O homem relatou que estava em Fiat Uno manobrando de ré, quando percebeu a aproximação da moto supostamente em alta velocidade. Ao perceber o Uno, a motociclista teria desviado, mas perdeu o controle e bateu em outro carro que também estava de ré.

No entanto, no hospital a vítima afirmou que viu o Uno vindo de ré e, mesmo tentando desviar, não conseguiu e bateu neste veículo. Porém, a PM relatou no registro da ocorrência que não havia marcas de batida no Uno. O caso foi registrado como lesão causa corporal culposa, quando não há intenção, na direção de veículo automotor.

Com informações de Francis Leone