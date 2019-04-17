Curso melhora relação interpessoal dos trabalhadores em Aquidauana

Ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades e competências interpessoais para um melhor desempenho pessoal e profissional. Esse é o objetivo do curso de Relações Interpessoais, promovido entre os dias 15 e 16 de abril, pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SENAR-MS e Sindicato Rural de Aquidauana.

O curso também oportunizou aos participantes o desenvolvimento de atitudes comportamentais adequadas, estabelecendo harmonia no ambiente social e de trabalho. Dentre os tópicos trabalhados no curso estão: o resgate da ética na convivência e os valores no ambiente de trabalho; como melhorar a comunicação; aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal; integração e colaboração dentro da equipe para manter o respeito mútuo; a importância da autoestima para a qualidade nos relacionamentos.

Segundo a instrutora do SENAR, psicóloga, Vanessa Oliveira, a realização do curso possibilitou trabalhar as competências interpessoais, o que reflete na relação com eles mesmos e com o outro, de forma a melhorar o desempenho pessoal e profissional.