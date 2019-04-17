UFMS de Aquidauana fará Noite Cultural dos Povos Indígenas

Faltam apenas seis dias para a realização 3ª Noite Cultural dos Povos Indígenas. Em 2019, o evento celebrará o Dia do Índio com dança, música, artesanato, pintura corporal, comida típica e muito mais.

As atividades serão realizadas no dia 22 de abril, a partir das 19h30, no gramado em frente ao bloco A, na unidade II do Câmpus de Aquidauana da UFMS. Já estão confirmadas diversas atrações, tais como:

– Dança masculina hiyoneka kipâ’e, traduzida para “dança da ema” e popularmente conhecida como “dança do bate pau”, será realizada pelos homens da etnia Terena.

– Dança feminina siputerenoe, a ser desenvolvida pelas acadêmicas do CPAQ.

Preparação para danças e pinturas corporais já estão acontecendo na unidade II (clique para aumentar)

– Apresentação de luta uka uka, a ser desenvolvida por dois indígenas da etnia Kamaiurá, do parque Xingu.

A comida típica a ser comercializada será definida nos próximos dias.

A primeira edição do evento foi realizada pelos acadêmicos indígenas em 2017; a segunda edição, em 2018. Agora, o evento, de organização dos acadêmicos indígenas do câmpus, solidifica-se como um importante momento para a comunidade acadêmica do CPAQ.