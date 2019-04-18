Alunos dos CMEIs de Aquidauana recebem ovos de páscoa do município

Solidariedade
No início da manhã de ontem, 16, o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza e os secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social) e Ivone Nemer (Educação) estiveram entregando os ovos de páscoa aos alunos do Projeto Pelotão Esperança (no 9º BECmb), Bombeiros do Amanhã (1º SGB), Patrulha Mirim (7ºBPM) e no CMEI Bezerra de Menezes.
"Sabemos do verdadeiro sentido da páscoa cristã, mas entendemos também que é uma data comercial e comemorativa em que as crianças ficam esperando ganhar ovos de páscoa. Nem sempre os pais conseguem dinheiro para comprar. Então, nós, na prefeitura, reservamos um orçamento, adquirimos os ovos de chocolate e fazemos questão de entregar para as crianças, não deixando passar em branco essa data. O sorriso e a alegria delas são contagiantes!", completou o prefeito.
Os demais alunos dos outros CMEIs e projetos sociais também receberam os ovos de páscoa ontem, durante agenda cumprida ao longo do dia.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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