PM de Aquidauana homenageia indígenas que integram o efetivo

No dia 19 de abril, comemoramos o “Dia do Índio”. Tal data, instituída durante o governo de Getúlio Vargas (1883-1954), através do Decreto-Lei n.º 5.540, de 1943, serve de marco comemorativo em todo o território nacional, como um momento de reflexão e valorização da importância dessa comunidade no contexto social.

Alicerçado nesse pensamento, o Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar (Tenente-coronel PM Amaral) fez questão de tratar sobre o tema junto ao efetivo, a fim de mostrar o grande valor dos indígenas nos mais diversos setores da sociedade e, principalmente, no seio da Instituição Polícia Militar.

No contexto das boas discussões sobre o assunto, ontem pela manhã (17.04), no tradicional “Hasteamento das Bandeiras”, o Comandante evidenciou e agradeceu aos policiais militares indígenas do 7º Batalhão PM, em nome da Tenente PM Mirna Greff Lili Almeida, da etnia Terena. Segundo o Tenente-coronel PM Amaral, a citada profissional é exemplo para muitos, dada sua “força” como Mulher e como Oficial da PMMS. Assim como os outros indígenas da tropa, ambos mostram o real significado do que chamamos de “empoderamento”, nas oportunidades e conquistas.

"Como forma de gratidão, reconhecimento e respeito, desejamos um Feliz dia do Índio aos nossos irmãos", disse Amaral.