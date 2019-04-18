Princípio de incêndio atinge lanchonete na área central de Aquidauana

Aquidauana
O Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu controlar as chamas
Lanchonete localizada na área central de Aquidauana foi atingida por um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu controlar as chamas antes que o incêndio se instalasse. Ninguém se feriu.
Segundo informações do subtenente João Paulo, os fatos ocorreram por volta das 20h40. Testemunhas perceberam a fumaça e pediram socorro. Como os responsáveis já não estavam mais lá, os militares precisaram arrombar a porta, pois havia risco.
A equipe conseguiu debelar rapidamente o fogo que teria iniciado a partir de uma fritadeira elétrica que, muito provavelmente, foi esquecida ligada após o expediente. Os danos foram poucos e a empresa não deve ter maiores prejuízos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS