Princípio de incêndio atinge lanchonete na área central de Aquidauana

Lanchonete localizada na área central de Aquidauana foi atingida por um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e conseguiu controlar as chamas antes que o incêndio se instalasse. Ninguém se feriu.

Segundo informações do subtenente João Paulo, os fatos ocorreram por volta das 20h40. Testemunhas perceberam a fumaça e pediram socorro. Como os responsáveis já não estavam mais lá, os militares precisaram arrombar a porta, pois havia risco.

A equipe conseguiu debelar rapidamente o fogo que teria iniciado a partir de uma fritadeira elétrica que, muito provavelmente, foi esquecida ligada após o expediente. Os danos foram poucos e a empresa não deve ter maiores prejuízos.