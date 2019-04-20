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Espetáculo Paixão de Cristo emociona público de Aquidauana na Igreja Matriz

Evento foi realizado na noite de ontem e espaço ficou lotado

Renan Nucci

Publicado em 20/04/2019 às 10:26

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Emoção, lágrimas e um sentimento de gratidão tomaram conta de quem assistia e, também, dos atores na encenação da Via Sacra em Aquidauana, o espetáculo Paixão de Cristo, realizado na noite de ontem (19).

A bela arquitetura da Igreja Matriz Imaculada Conceição foi mais uma vez plano de fundo para o teatro. O público lotou as arquibancadas e  se emocionou revivendo a maior história de amor do cristianismo, o sofrimento, a morte, crucificação e a ressurreição de Jesus.

Fé e arte se misturaram para contar essa história em celebração à Sexta-feira Santa em Aquidauana. O prefeito Odilon Ribeiro se emocionou bastante e agradeceu a presença de todas as igrejas evangélicas e católicas que participaram.

A mãe do saudoso padre Thiago Palmeira Machado, Maria Inês disse ao jornal O Pantaneiro no final do evento que chorou de verdade. “Se Deus permitir estarei aqui na próxima edição também”.

O evento teve ainda participação especial da cantora gospel Aline Brasil e pregação com Waguinho Andrade. Para o ano que vem, o secretário de Turismo e Cultura de Aquidauana promete novidades como a presença do cantor Thiago Brado e investimentos no teatro.

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