Águia Negra perde do Aquidauanense, mas conquista título Estadual

O Águia Negra é o campeão Sul-Mato-Grossense de 2019. Jogando na tarde deste domingo(21) no estádio Ninho da Águia diante de mais de 4.500 torcedores, o rubro-negro perdeu do Aquidauanense por 1 a 0 mas ficou com a taça.

Agnaldo marcou o único gol da partida logo aos 2 minutos da etapa final após vacilo de Felipe. Após o gol o azulão teve posse de bola mas não conseguiu marcar o gol que lhe daria o título.

O Águia Negra se sagrou campeão com 35 pontos no total tendo a melhor campanha e obtendo ainda o melhor ataque com 35 gols e a melhor defesa com 15 sofridos.

As duas equipes estão classificadas para as competições nacionais de 2020. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro série D e Copa Verde se esta for mantida pela CBF.

Com três títulos estaduais, o Águia Negra se torna o maior campeão do interior ao lado do Ubiratan. O Aquidauanense é vice-campeão pela segunda vez na história.