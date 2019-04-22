Casa do Trabalhador de Aquidauana começa semana com várias vagas de emprego

Oportunidades
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):
*Auxiliar de produção(serviço pesado)
*Mecânico de caminhão(ter experiência na área)
*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador,retificadores,baterias,transformadores e climatização);
*Técnico em manutenção de equipamentos de informática(ter conhecimento básico em informática,instalação de internet via rádio e fibra,se tiver formação na área melhor,ter CNH AB),
*Vidraceiro(ter experiência e referência na área).
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
*Auxiliar de cozinha(solteira/ter experiência e referência/ter agilidade e rapidez/morar fora da cidade em pousada)
*Babá(ter disponibilidade de morar fora da cidade/ter experiência com criança de 5 anos)
*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos)
*Caseiro(ter entre 30 a 40 anos/ter trabalhado com registro em carteira pelo menos um ano na mesma empresa/casado sem filhos/ter o telefone de referência da última empresa que trabalhou/ter experiência em carpir,roçadeira de motor,motosserra)
*Mecânico de máquinas agrícolas(mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho);
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS