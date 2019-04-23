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Educação

Com Aquidauana, IFMS abre 560 vagas para cursos técnicos à distância

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2019 às 07:26

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta segunda-feira, 22, na Central de Seleção, o edital nº 032/2019 que abre processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes na modalidade à distância.

São oferecidas 560 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã (ver tabela no final do texto).

Para concorrer a uma vaga, o único requisito é ter concluído o ensino médio.

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 29 de abril e 21 de maio, pela Página do Candidato. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o número do CPF em seu nome.

Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, sob a responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).

O resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 14 de junho. O início das aulas está previsto para este semestre. O cronograma completo da seleção está disponível no anexo I do edital.

Cursos - São gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).

As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Além disso, as turmas também participam de encontros presenciais semanais.

Oferta de vagas*

Local Curso Vagas
Aquidauana Administração 30
Manutenção e Suporte em Informática 30
Campo Grande Manutenção e Suporte em Informática 40
Camapuã Administração 40
Manutenção e Suporte em Informática 40
Corumbá Administração 40
Manutenção e Suporte em Informática 40
Itaporã Administração 40
Jardim Administração 20
Edificações 20
Manutenção e Suporte em Informática 20
Naviraí Administração 40
Nova Andradina Administração 40
Pedro Gomes Administração 40
Ponta Porã Administração 40
Manutenção e Suporte em Informática 40

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