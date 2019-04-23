Com Aquidauana, IFMS abre 560 vagas para cursos técnicos à distância

Educação
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta segunda-feira, 22, na Central de Seleção, o edital nº 032/2019 que abre processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes na modalidade à distância.
São oferecidas 560 vagas para os cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã (ver tabela no final do texto).
Para concorrer a uma vaga, o único requisito é ter concluído o ensino médio.
Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 29 de abril e 21 de maio, pela Página do Candidato. No ato da inscrição, o candidato deverá informar o número do CPF em seu nome.
Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, sob a responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).
O resultado final e a primeira chamada serão divulgados no dia 14 de junho. O início das aulas está previsto para este semestre. O cronograma completo da seleção está disponível no anexo I do edital.
Cursos - São gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).
As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Além disso, as turmas também participam de encontros presenciais semanais.
Oferta de vagas*
|Local
|Curso
|Vagas
|Aquidauana
|Administração
|30
|Manutenção e Suporte em Informática
|30
|Campo Grande
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Camapuã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Corumbá
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Itaporã
|Administração
|40
|Jardim
|Administração
|20
|Edificações
|20
|Manutenção e Suporte em Informática
|20
|Naviraí
|Administração
|40
|Nova Andradina
|Administração
|40
|Pedro Gomes
|Administração
|40
|Ponta Porã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS