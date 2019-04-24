Pode chover à tarde nesta quarta-feira em Aquidauana, diz Inmet

Previsão de chuva para esta quarta-feira em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancada de chuva isolada à tarde. A mínima é 19°C e a máxima 29°C.

Para a quinta-feira, o dia será de sol entre nuvens, e deve permanecer assim ainda na sexta-feira e sábado, conforme dados do Inmet. Neste período, a mínima chega a 24°C e a máxima a 35°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 45% e 85%.