Pode chover à tarde nesta quarta-feira em Aquidauana, diz Inmet

Tempo
Previsão de chuva para esta quarta-feira em Aquidauana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancada de chuva isolada à tarde. A mínima é 19°C e a máxima 29°C.
Para a quinta-feira, o dia será de sol entre nuvens, e deve permanecer assim ainda na sexta-feira e sábado, conforme dados do Inmet. Neste período, a mínima chega a 24°C e a máxima a 35°C, com umidade relativa do ar oscilando entre 45% e 85%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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