Aquidauana é destaque no Fórum de Cidades Digitais realizado na Capital

Nesta quinta-feira o prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro recebeu o certificado de Projeto Inovador pelo trabalho de iluminação pública usando lâmpadas de LED no centro e outras regiões da cidade.

A entrega do certificado ocorreu no I Fórum de Cidades Digitais do Centro do MS, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

O prefeito Odilon Ribeiro participa da apresentação de outro projeto, desta vez para melhorar a conectividade do município, beneficiando poder público, empresas e população por meio da implantação de uma rede de fibra ótica, fruto do programa federal de Cidades Digitais, dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O responsável pela apresentação é o coordenador Reginaldo de Souza da Silva.

“Diversas ferramentas podem ser acrescentadas nessa rede. Aplicativos tributários, para saúde e educação serão inseridos e aguardamos ideias para ver o que a gente pode ampliar para atender melhor a população. Essa ferramenta chegou em boa hora, irá reduzir os custos com internet e telefonia. É uma grande oportunidade. A obra já está 40% finalizada”, conta o coordenador do projeto, Reginaldo.

Vencedor - Com projetos que envolvem o empreendedorismo na Escola e a inovação e sustentabilidade no comércio local, a prefeitura de Costa Rica conquistou o Prêmio Prefeito Empreendedor 2019 em duas categorias. O líder do executivo municipal, Waldeli dos Santos Rosa, recebeu premiação durante evento realizado pelo Sebrae.