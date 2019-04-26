Saúde de Aquidauana realiza vacinação no CMEI Bezerra de Menezes

O CMEI Bezerra de Menezes recebeu uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, para vacinação contra a gripe, administração de vitamina A, avaliação antropométrica e as crianças ainda tiveram um bate-papo e palestra do Programa Saúde na Escola (PSE), com as equipes dos ESFs João Jorge Carneiro e Cândido Pinheiro Filho.

Na palestra foram abordados os seguintes temas: ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, promoção da segurança alimentar e nutricional, promoção da cultura da paz e das práticas corporais.

Somente ontem, 24, nessa ação no CMEI Bezerra de Menezes, a saúde atendeu 158 crianças e 25 professores. "A administração da vitamina A, a vacinação e as orientações de saúde fazem toda a diferença para nós nos CMEIs, pois é uma forma de ajudar aos pais a cuidarem da saúde dos seus filhos, com uma equipe atenciosa que vem atender as crianças no CMEI", frisou a diretora Wilsandra Lima Béda.

A equipe das ESFs destacam que a prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde e tem desenvolvido periodicamente a administração da vitamina A para os alunos. Vale lembrar que a vitamina A é um micronutriente todas as pessoas necessitam para proteger sua saúde e visão.