Zumba: aulas gratuitas de dança animam moradoras de Aquidauana

Aquidauana
Ontem (25), a Prefeitura de Aquidauana retornou com as aulas de zumba. As aulas são gratuitas ministradas pelo instrutor Maurício Oliveira da equipe do (NASF), numa iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.
A zumba é uma atividade física aeróbica, com movimentos de dança que mistura vários ritmos, principalmente os latinos, como, por exemplo, o merengue, salsa, reggaeton, capazes de proporcionar aos praticantes um grande gasto calórico. Em cerca de 45 minutos de aula, é possível perder em média até 500 calorias.
O objetivo da ação proposta pela SAS é promover hábitos de vida saudável e incentivar os cuidados com o corpo. Pessoas de todas as idades podem participar. A próxima aula acontece na próxima quinta feira (02), as 16:30, no CRAS 2 - Nova Aquidauana.
Serviço
Quem estiver interessado em participar das aulas, deve procurar um dos endereços a seguir e realizar a matrícula:
CRAS II - Av. Mato Grosso do Sul, nº 270, Bairro Nova Aquidauana, telefone (67) 3241-2197.
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