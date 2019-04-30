Aquidauana está entre os 59 municípios com alerta de tempestade, diz Inmet

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na manhã desta terça-feira (30) alerta de tempestades que podem atingir as porções Sul, Central e Oeste de Mato Grosso do Sul. O aviso meteorológico é válido até as 22h59 desta quarta-feira (1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador).

Conforme a meteorologia, no período, há perigo potencial de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros em todo o dia, acompanhada de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h) e chance de queda de granizo. Embora pequena, há chance de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue sob árvores, diante do risco de queda de raios, nem que se estacione veículos perto de torres de transmissão e outdoors. Também deve se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados em tomadas. Mais informações podem ser obtidas junto ao Corpo de Bombeiros (193) ou com a Defesa Civil (199).

O alerta do Inmet é válido para Aquidauana , Campo Grande, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo , Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.