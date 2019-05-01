Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:46

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Cursinho UFMS está com inscrições abertas em Aquidauana até 7 de maio

O objetivo é preparar os interessados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/05/2019 às 12:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o objetivo de preparar os candidatos interessados em ingressar no ensino superior, a UFMS está com inscrições abertas, até o dia 07 de maio, para o II Cursinho UFMS em Aquidauana. Os interessados devem se inscrever pela internet, por meio do site: https://cursinho.ufms.br/inscricao/.

Podem participar da seleção os seguintes interessados: servidores, seus dependentes e colaboradores da UFMS; candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que concluíram o ensino médio; candidatos da comunidade externa oriundos de escola particular que concluíram o ensino médio; candidatos da comunidade externa oriundos de escola pública que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio. Se ainda houver vagas, as mesmas serão destinadas aos alunos do 2° ano.

Leia Também

• Alunos que tiveram a isenção no Enem negada podem entrar com recurso

• Resultado do pedido de isenção da taxa do Enem já está disponível

• Resultado do pedido de isenção da taxa do Enem será divulgado hoje

A previsão é de que o resultado da seleção seja divulgado no dia 08 de maio, no site do Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ): https://cpaq.ufms.br/.

Os selecionados deverão efetuar sua matrícula entre os dias 08 a 17 de maio, na sala 30, unidade I do CPAQ, das 07h30 às 11h. Para efetuar sua matrícula, haverá a cobrança de uma taxa única, no valor de R$ 120,00. Não há mensalidades. O Cursinho UFMS tem a duração de 6 meses.

Serão oferecidas 45 vagas de matrículas para compor uma turma. Durante o Cursinho, serão ministradas as disciplinas de Português e Matemática, focadas em preparar os candidatos interessados em ingressar no ensino superior.

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos pelo telefone (67) 3241-0437, de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo