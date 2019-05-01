Vítima de furtos acorda sem o despertador do celular e percebe que aparelho sumiu

Aquidauana
Mulher tinha o costume de deixar o celular na cabeceira da cama se assustou com o sumiço do aparelho
À primeira vista pode ser uma ocorrência banal, mas acende um alerta sobre segurança nas residências. Uma senhora de 56 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada desta quarta-feira (1º) pedindo ajuda para que os policiais investiguem alguns furtos que teriam sido cometidos em sua casa, localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, Bairro Guanandy.
Conforme o registro policial, a mulher estava em seu quarto e colocou o celular para despertar, um Motorola G4 vermelho. O aparelho estaria na cabeceira de sua cama. A vítima percebeu que o aparelho não despertava e quando se deu conta, havia sumido do local.
Ela informou aos policiais que a porta da cozinha estava aberta, sem trancas, e que não tem ideia de quem possa ter entrado em sua casa. A vítima acrescentou que na segunda-feira da semana passada (22) seu rádio da marca Mundial, cor laranja, também teria sido furtado.
A vítima, temendo por sua segurança, procurou a Polícia que deverá investigar o caso.
Dicas para manter a casa mais segura
Adotando pequenos hábitos na rotina do lar, é possível aumentar a segurança da sua casa e proteger sua família. A seguir, veja algumas dicas para não ser surpreendido em sua residência.
Fonte: Porto Seguro
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