Vítima de furtos acorda sem o despertador do celular e percebe que aparelho sumiu

Conforme o registro policial, a mulher estava em seu quarto e colocou o celular para despertar, um Motorola G4 vermelho. O aparelho estaria na cabeceira de sua cama. A vítima percebeu que o aparelho não despertava e quando se deu conta, havia sumido do local.

À primeira vista pode ser uma ocorrência banal, mas acende um alerta sobre segurança nas residências. Uma senhora de 56 anos procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana na madrugada desta quarta-feira (1º) pedindo ajuda para que os policiais investiguem alguns furtos que teriam sido cometidos em sua casa, localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, Bairro Guanandy.

Ela informou aos policiais que a porta da cozinha estava aberta, sem trancas, e que não tem ideia de quem possa ter entrado em sua casa. A vítima acrescentou que na segunda-feira da semana passada (22) seu rádio da marca Mundial, cor laranja, também teria sido furtado.

A vítima, temendo por sua segurança, procurou a Polícia que deverá investigar o caso.

Dicas para manter a casa mais segura

Adotando pequenos hábitos na rotina do lar, é possível aumentar a segurança da sua casa e proteger sua família. A seguir, veja algumas dicas para não ser surpreendido em sua residência.

Nunca deixe porta, portões ou janelas destrancadas;

Muros baixos ou sem gradil facilitam o ingresso de criminosos em sua casa;

Uma casa que sempre possui movimento de pessoas desestimula os criminosos;

Analise a vulnerabilidade de sua casa, procurando por acessos fáceis, pontos cegos no momento de abrir a garagem e se programe para evitar problemas;

É importante que você possa ver o que há do lado de fora, para não ser abordado ao sair. Bloquear totalmente a visão com portões fechados ou com muros viabilizam a aproximação do criminoso no momento em que você está deixando sua casa;

Não abra a porta se não puder identificar quem está do lado de fora;

Se sua casa tem uma porta que dá acesso diretamente para a rua, note se ela é maciça, com as dobradiças voltadas para dentro e com miolo da fechadura para chaves comuns e não cilíndricas (fechaduras antigas, que são fáceis de arrombar);

Na hipótese de você notar que a porta precisa de mais fechaduras, não hesite em colocá-las. A segurança da sua casa vem em primeiro lugar;

Se você tem em seu domicílio uma janela de correr, utilize um pedaço de madeira para bloquear o movimento da janela, sempre deixando a parte de metal exposta. Isso irá dificultar a ação do criminoso;

Note se suas janelas são muito vulneráveis. Em caso afirmativo é aconselhável que haja a instalação de uma grade;

Não guarde itens de muito valor em sua casa, nem mesmo grandes quantias de dinheiro;

Ter um cão de guarda pode ser de grande ajuda; eles se manifestam quando sentem uma ameaça por perto. Mesmo os pequenos cães podem nos alertar sobre perigos;

Se você perder suas chaves, substitua o miolo da fechadura;

Caso sua casa possua sacada, é importante que haja alguma janela sobre os balaústres ou até mesmo uma grade para inibir a entrada de criminosos que escalem pelo lado de fora;

Antes de viajar, avise seus vizinhos e peça para que alguém de confiança faça o recolhimento das correspondências, além de dar uma conferida se está tudo em ordem.

Fonte: Porto Seguro