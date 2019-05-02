Alunos do projeto “Bombeiros do Amanhã” de Aquidauana recebem uniformes para apresentação

Aquidauana
A apresentação pública será no dia 8 de maio, no desfile cívico-escolar pelo 54º aniversário de Anastácio.
Disciplina, educação, respeito ao próximo, cuidados com a saúde, ética e boa conduta na sociedade são alguns de vários valores trabalhados com as crianças do projeto social “Bombeiros do Amanhã”, desenvolvido por meio de parceria entre o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Aquidauana via Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).
Para animar ainda mais a criançada, na manhã de hoje, os 31 alunos do projeto “Bombeiros do Amanhã” de Aquidauana ganharam suas novas camisetas de uniforme. A expectativa dos alunos era grande para a primeira apresentação pública acontecerá no dia 08 de maio, no desfile cívico-escolar em alusão ao 54º aniversário de Anastácio.
O projeto atende alunos dos 7 aos 10 anos, com atividades esportivas, educacionais, culturais, palestras, instruções de primeiros socorros, acompanhamento para melhor desenvolvimento cognitivo e integração social. As crianças também recebem diariamente alimentação e tem o uniforme para suas atividades.
As atividades dos Bombeiros do Amanhã em Aquidauana acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira, nas dependências do quartel do Corpo de Bombeiros. Durante as atividades diárias, os alunos também recebem atenção e tem participação dos demais bombeiros da corporação em suas atividades.
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