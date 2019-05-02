Pode chover à tarde nesta quinta-feira em Aquidauana e região, diz Inmet

A quinta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada à tarde. A mínima será de 21° e a máxima de 31°C.

Amanhã, o dia deve ser de tempo encoberto e com chuva. A partir de sábado e até na segunda-feira, a previsão é de que o tempo fique mais estável, com sol entre muitas nuvens, sem chuvas. Neste período, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C.