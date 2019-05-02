Pode chover à tarde nesta quinta-feira em Aquidauana e região, diz Inmet

Aquidauana
A quinta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada à tarde. A mínima será de 21° e a máxima de 31°C.
Amanhã, o dia deve ser de tempo encoberto e com chuva. A partir de sábado e até na segunda-feira, a previsão é de que o tempo fique mais estável, com sol entre muitas nuvens, sem chuvas. Neste período, a mínima será de 23°C e a máxima de 33°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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