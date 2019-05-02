Prefeitura leva atendimento a moradores da aldeia Limão Verde, em Aquidauana

Na terça-feira, 30, foi a vez da comunidade da Aldeia Limão Verde usufruir dos atendimentos do projeto "A Prefeitura Mais Perto de Você", com serviços de assistência social e saúde e entrega de 650 uniformes para os alunos do pré I ao 9º ano e da EJA, da Escola Municipal Indígena Polo Lutuma Dias.

Além dos atendimentos do programa Bolsa Família, CREAS, CRAS, a Prefeitura de Aquidauana também ofertou por meio do Núcleo de Geração de Renda, um curso prático de fabricação de sabão artesanal, com a participação de dezenas de mulheres indígenas.

"Fizemos questão de estar presentes para essa ação. Nossas equipes estão atendendo a comunidade e nós ouvindo as sugestões, demandas e acompanhando os atendimentos. Logo estaremos nas demais aldeias também beneficiando mais famílias que não podem ir até a cidade pra regularizar documentos, cadastros e outros serviços que podemos trazer para perto dos moradores", destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

Ao todo, nessa ação no Limão Verde, foram prestados 96 atendimento do Bolsa Família, 33 CRAS e ofertados 100 cortes de cabelo, pela equipe voluntária da Srª Marlene (Escola Cabelo e Arte).

Também acompanharam a ação no Limão Verde, os secretários municipais Marcos Chaves (Assistência Social), Ivone Nemer (Educação) e Humberto Torres (Cultura e Turismo) e as lideranças da comunidade do Limão Verde.

Durante o evento, também foi lançado a implantação do projeto "Valorizando a cultura indígena", de autoria da vereadora Lenilda Damasceno, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana e viabilizado com recursos de R$ 45 mil, destinados pelo Governo do Estado de MS/FCMS e contrapartida da Prefeitura de Aquidauana. As máquinas de furar sementes, prateleiras, computadores e as oficinas práticas e teóricas de artesanato estão em fase final de organização e logo serão iniciadas, beneficiando a comunidade indígena.