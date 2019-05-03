Polícia Civil de Aquidauana está sem atendimento telefônico

Aquidauana
A previsão para a retomada efetiva dos serviços deve ocorrer amanhã
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Aquidauana , informa que está com os atendimentos telefônicos prejudicados, sem possibilidade de atendimento.
As devidas providências já estão sendo tomadas, e a previsão para a retomada efetiva dos serviços deve ocorrer amanhã (04).
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS