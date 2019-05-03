Policiais Militares recebem título de “Cidadão Anastaciano” na Casa de Leis

Homenagem
A atividade faz parte da programação do 54º aniversário da cidade.
O 1º Sargento PM Aranha e o 3º Sargento PM Geosmar, ambos integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar, receberam o título de “Cidadão Anastaciano”, na Casa de Leis do município. A atividade faz parte da programação do 54º aniversário da cidade.
De acordo com o portal da Polícia Militar, Sargento Aranha, nasceu em Bonito, mas mora em Anastácio desde 1972. De lá pra cá se dedica a segurança pública.
Já o Sargento Geosmar, nascido em Aquidauana, se considera com dupla naturalidade. Antes de ser policial, ele atuou por anos no município, no final dos anos 90 e início da seguinte década, como professor de Biologia em escolas da região.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS