Policiais Militares recebem título de “Cidadão Anastaciano” na Casa de Leis

O 1º Sargento PM Aranha e o 3º Sargento PM Geosmar, ambos integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar, receberam o título de “Cidadão Anastaciano”, na Casa de Leis do município. A atividade faz parte da programação do 54º aniversário da cidade.

De acordo com o portal da Polícia Militar, Sargento Aranha, nasceu em Bonito, mas mora em Anastácio desde 1972. De lá pra cá se dedica a segurança pública.

Já o Sargento Geosmar, nascido em Aquidauana, se considera com dupla naturalidade. Antes de ser policial, ele atuou por anos no município, no final dos anos 90 e início da seguinte década, como professor de Biologia em escolas da região.