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Diocese de Jardim faz almoço no Arpa para celebrar as famílias neste domingo

Iniciativa do grupo Encontro de Casais com Cristo terá delicioso churrasco ao público

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2019 às 13:10

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Neste domingo (5) a partir do meio dia, a população Aquidauana e toda a região está convidada a participar do Almoço das Famílias, realizado pelo grupo Encontro de Casais com Cristo ligado à Diocese de Jardim. Churrasco com direito a arroz, farofa, tutu de feijão, mandioca e salada verde serão servidos com carinho pela comunidade. Ainda para animar a festa acontece o show exclusivo da dupla sertaneja Lino & Nando.

O almoço será oferecido no Clube Arpa, em Aquidauana e é preciso levar pratos e talheres para saborear as delícias que serão feitas com muito carinho pela comunidade. O ingresso custa 25 reais por pessoa, que poderá comer à vontade. As bebidas são pagas à parte.

Os ingressos estão sendo vendidos pelos integrantes da comunidade neste sábado (4) e amanhã também haverá venda no local.

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