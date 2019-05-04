Diocese de Jardim faz almoço no Arpa para celebrar as famílias neste domingo

Neste domingo (5) a partir do meio dia, a população Aquidauana e toda a região está convidada a participar do Almoço das Famílias, realizado pelo grupo Encontro de Casais com Cristo ligado à Diocese de Jardim. Churrasco com direito a arroz, farofa, tutu de feijão, mandioca e salada verde serão servidos com carinho pela comunidade. Ainda para animar a festa acontece o show exclusivo da dupla sertaneja Lino & Nando.

O almoço será oferecido no Clube Arpa, em Aquidauana e é preciso levar pratos e talheres para saborear as delícias que serão feitas com muito carinho pela comunidade. O ingresso custa 25 reais por pessoa, que poderá comer à vontade. As bebidas são pagas à parte.

Os ingressos estão sendo vendidos pelos integrantes da comunidade neste sábado (4) e amanhã também haverá venda no local.