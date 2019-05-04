Diocese de Jardim faz almoço no Arpa para celebrar as famílias neste domingo

Fé & Eventos
Iniciativa do grupo Encontro de Casais com Cristo terá delicioso churrasco ao público
Neste domingo (5) a partir do meio dia, a população Aquidauana e toda a região está convidada a participar do Almoço das Famílias, realizado pelo grupo Encontro de Casais com Cristo ligado à Diocese de Jardim. Churrasco com direito a arroz, farofa, tutu de feijão, mandioca e salada verde serão servidos com carinho pela comunidade. Ainda para animar a festa acontece o show exclusivo da dupla sertaneja Lino & Nando.
O almoço será oferecido no Clube Arpa, em Aquidauana e é preciso levar pratos e talheres para saborear as delícias que serão feitas com muito carinho pela comunidade. O ingresso custa 25 reais por pessoa, que poderá comer à vontade. As bebidas são pagas à parte.
Os ingressos estão sendo vendidos pelos integrantes da comunidade neste sábado (4) e amanhã também haverá venda no local.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS