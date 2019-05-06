Veja as vagas de emprego de Aquidauana e região desta segunda-feira

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta segunda-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):

*Assentador de pisos e azulejos(ter experiência);

*Carpinteiro(ter experiência com madeiramento e cobertura);

*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);

*Padeiro(ter experiência com bolos,doces,salgados e biscoitos/ter cursos)

*Pedreiro(ter experiência com esquadrias);

*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador,retificadores,baterias,transformadores e climatização);

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos);

*Mecânico de máquinas agrícolas(mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho),