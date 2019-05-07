Biblioteca de Aquidauana abre matrícula para curso gratuito de italiano

A partir de hoje (07), até o dia 13 de maio, os interessados em cursar italiano podem se inscrever para o curso básico gratuito de língua italiana ofertado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa em parceria com o professor Gian Obinu.

O curso básico de língua italiana é ofertado para pessoas com idade a partir dos 14 anos. Para participar basta ter disponibilidade para as aulas presenciais que acontecerão duas vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, das 15h às 17 horas, na biblioteca municipal.

O curso tem início no próximo dia 13 de maio, com duração de três meses e aulas práticas, com estudo da língua italiana e desenvolvimento das quatro habilidades: leitura, escrita, audição e fala.

As vagas são limitadas e os interessados devem procurar a biblioteca municipal, munidos de documentos pessoais, para fazer a matrícula. Para inscrição e mais informações, a biblioteca municipal fica na Rua Teodoro Rondon, 765, Praça dos Estudantes, telefone: 3241-7941. Horário de funcionamento da biblioteca é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, aberto inclusive no horário de almoço.