Começa quinta-feira programa de habitação “Lote Urbanizado” em Aquidauana

O programa de habitação de interesse social do governo do Estado, que já atendeu várias cidades de Mato Grosso do Sul, chega dessa vez em Aquidauana, na próxima quinta-feira (9), na Câmara do município.

Em parceria com a Prefeitura Municipal, o Lote Urbanizado deverá viabilizar a construção de 50 moradias populares, o que beneficiará cerca de 200 cidadãos do município.

A indicação para que o projeto viesse a Aquidauana foi um pedido direto do Prefeito Odilon Ribeiro e do vereador Anderson Meireles ao governado Reinaldo Azambuja, durante sua última visita à cidade, no dia 14 de março. A autorização para o início do programa foi divulgada no dia 27 de março.

Conforme o vereador Anderson Meireles, as unidades habitacionais serão construídas na região do aeroporto, próxima ao Arara Azul. O engenheiro pertencente à pasta da Habitação Estadual, Fernando Peixoto, já realizou a vistoria na área, que foi aprovada para o programa.

Cada moradia popular terá, no total, 42 metros quadrados. O governo do Estado realiza o aporte dos materiais de construção para alicerce e contrapiso. O estado ainda se compromete em fornecer o madeiramento e o telhado das casas viabilizadas pelo programa.

De acordo com a secretária de Estado da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani, uma equipe que integra o trabalho técnico social da pasta deverá vir a Aquidauana para explicar à população os critérios de adesão ao programa.

O cidadão deve aguardar a divulgação do início das inscrições, já que ainda não há prazo definido para início das obras, pois ainda está em trâmite a documentação dos terrenos que serão doados pelo Executivo Municipal.

Como funciona - No projeto Lote Urbanizado o município oferece a contrapartida do terreno, além da assistência técnica oferecida aos contemplados pelo programa. Já o Estado constrói a base da casa (alicerce) e o beneficiário dá continuidade à construção de sua moradia.

Para participar, primeiramente o interessado tem que realizar o cadastramento no sistema de inscrição da Agehab, e após passar pelo processo de seleção, eles serão chamados e deverão comprovar em documentos que possuem condições financeiras para adquirirem os tijolos e os cimentos até o respaldo.

O prazo para a conclusão da moradia é de até 24 meses, ou seja, dois anos. Só após a conclusão da construção da moradia, ela poderá ser habitada.