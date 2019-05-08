Após discussão, marido bate em mulher com notebook no José Frageli

Aquidauana
Vítima procurou a Delegacia, pois já teria sido agredida outras vezes
Final da noite desta terça-feira (7), uma mulher de 49 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após ter sido agredida pelo marido, um homem de 36 anos. O fato aconteceu às 23 horas na residência do casal, localizada na Rua Roque Floriano das Neves, Bairro José Frageli.
Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão por motivos fúteis, o marido pegou um notebook e tentou acertar a cabeça da mulher, que evitou o golpe ao colocar o braço esquerdo na frente do rosto.
O braço ficou machucado e a vítima relatou aos policiais que está não foi a primeira vez que o marido a agrediu. De acordo com o registro, agora ela se decidiu e deve representar contra o marido, que teria a ameaçado, dizendo à vítima que se registrasse boletim de ocorrência, iria matá-la se fosse preso. O caso segue para as medidas cabíveis.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS