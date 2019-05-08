Após discussão, marido bate em mulher com notebook no José Frageli

Final da noite desta terça-feira (7), uma mulher de 49 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após ter sido agredida pelo marido, um homem de 36 anos. O fato aconteceu às 23 horas na residência do casal, localizada na Rua Roque Floriano das Neves, Bairro José Frageli.

Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão por motivos fúteis, o marido pegou um notebook e tentou acertar a cabeça da mulher, que evitou o golpe ao colocar o braço esquerdo na frente do rosto.

O braço ficou machucado e a vítima relatou aos policiais que está não foi a primeira vez que o marido a agrediu. De acordo com o registro, agora ela se decidiu e deve representar contra o marido, que teria a ameaçado, dizendo à vítima que se registrasse boletim de ocorrência, iria matá-la se fosse preso. O caso segue para as medidas cabíveis.