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Após discussão, marido bate em mulher com notebook no José Frageli

Vítima procurou a Delegacia, pois já teria sido agredida outras vezes

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/05/2019 às 10:03

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Final da noite desta terça-feira (7), uma mulher de 49 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após ter sido agredida pelo marido, um homem de 36 anos. O fato aconteceu às 23 horas na residência do casal, localizada na Rua Roque Floriano das Neves, Bairro José Frageli.

Segundo o boletim de ocorrência, após uma discussão por motivos fúteis, o marido pegou um notebook e tentou acertar a cabeça da mulher, que evitou o golpe ao colocar o braço esquerdo na frente do rosto.

O braço ficou machucado e a vítima relatou aos policiais que está não foi a primeira vez que o marido a agrediu. De acordo com o registro, agora ela se decidiu e deve representar contra o marido, que teria a ameaçado, dizendo à vítima que se registrasse boletim de ocorrência, iria matá-la se fosse preso. O caso segue para as medidas cabíveis.  

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