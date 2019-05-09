Assaltante invade residência na Rua Estêvão Alves Corrêa e deixa avó e neta feridas

Madrugada desta quinta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo que estaria acontecendo em uma casa localizada na Rua Estêvão Aves Corrêa, centro de Aquidauana. Por volta das 2h30 a equipe da PM chegou ao local e avistou o portão da casa derrubado. Ao entrar na casa, uma senhora de 75 anos abriu a janela e atendeu aos policiais.

A vítima relatou que um homem ainda não identificado entrou na casa e agrediu a neta, uma jovem de 23 anos. Eles entraram em luta corporal. Ambas, avó e neta ficaram feridas no rosto. A equipe de policiais acionou o Resgate do Corpo de Bombeiros para prestar os socorros. Elas foram encaminhadas ao hospital de Aquidauana.