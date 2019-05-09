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Assaltante invade residência na Rua Estêvão Alves Corrêa e deixa avó e neta feridas

O criminoso entrou em luta corporal com jovem de 23 anos e roubou celular da vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/05/2019 às 09:00

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Madrugada desta quinta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo que estaria acontecendo em uma casa localizada na Rua Estêvão Aves Corrêa, centro de Aquidauana. Por volta das 2h30 a equipe da PM chegou ao local e avistou o portão da casa derrubado. Ao entrar na casa, uma senhora de 75 anos abriu a janela e atendeu aos policiais.

A vítima relatou que um homem ainda não identificado entrou na casa e agrediu a neta, uma jovem de 23 anos. Eles entraram em luta corporal. Ambas, avó e neta ficaram feridas no rosto. A equipe de policiais acionou o Resgate do Corpo de Bombeiros para prestar os socorros. Elas foram encaminhadas ao hospital de Aquidauana.

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As vítimas relataram que estava escuro na casa, por isso não reconheceram o autor. A jovem de 23 anos deu falta também de seu celular, um Samsung Galaxy J7. O pai da jovem chegou ao local e acompanhou os policiais durante a revista na casa, mas não encontraram o suspeito.

A polícia agora investiga o caso.

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