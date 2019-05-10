Confira as vagas de emprego de Aquidauana para esta sexta-feira

Oportunidades
A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):
*Empregada doméstica nos serviços gerais(fazer todo serviço da casa, lavar,passar,limpar e cozinhar/ter experiência em carteira e referência);
*Mecânico de caminhão(ter experiência na área);
*Padeiro(ter experiência com bolos,doces,salgados e biscoitos/ter cursos)
*Salgadeira(ter experiência com vários tipos de salgados);
*Técnico em segurança do trabalho(ter o curso);
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
*Campeiro(experiência em carteira/solteiro/disponibilidade de morar em alojamento);
*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos);
*Soldador(ter experiência na área/disponibilidade de morar em alojamento/solteiro/experiência com solda pesada),
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS