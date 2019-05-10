Em Aquidauana, Beto Pereira entrega uniformes, ônibus, máquina e se reúne com prefeito

Deputado Federal Beto Pereira se reuniu com o prefeito Odilon Ribeiro, em Aquidauana, na manhã desta sexta-feira, para entrega de uniformes da Rede Municipal, entrega de um ônibus escolar e uma máquina mini carregadeira Volvo. Além disso, também farão a entrega dos títulos definitivos dos lotes para os moradores da vila São Francisco.

“Mato Grosso do Sul está bem servido de parlamentares federais, mas o Beto tem uma atenção especial com Aquidauana, pois viabilizou a entrega de uma máquina Bobcat de R$ 220 mil para a limpeza na cidade, e um microônibus para a educação, por meio do Ministério da Educação”, destacou o prefeito Odilon.

Em seguida às entregas, o prefeito e o deputado estiveram com secretários municipais e vereadores para receber as demandas de recursos e projetos para o município, dentre eles: viabilização de mais repasse ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; estruturação do Parque Municipal da Lagoa Comprida; reforma do Mercadão Municipal; reforma e ampliação do Museu de Arte Pantaneira.

Na oportunidade, o prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao empenho do deputado Beto Pereira ao auxiliar na liberação do recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 1,2 milhão, que será utilizado para pavimentação e drenagem das ruas ao entorno do campus II da UFMS, que já está aprovado e em fase de licitação.

“A gente também pediu ajuda para o Parque da Lagoa Comprida, hospital e quem sabe um anel viário passando por Aquidauana. Nosso hospital precisa de uma reforma geral ampla na área de enfermaria, apartamentos, cozinha e área vermelha. O Hospital tem boas condições na hemodiálise e UTI, mas precisa de dinheiro e vamos buscar junto com o ministro [Luiz Henrique] Mandetta, que é de Mato Grosso do Sul e com o Beto”, pontuou.

Com informações de Francis Leone