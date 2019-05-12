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Aquidauana fortalece combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

Renan Nucci

Publicado em 12/05/2019 às 07:17

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A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, realiza a campanha contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O dia nacional de combate é no dia 18 de maio, mas o CREAS de Aquidauana está com uma programação com durante todo o mês de maio, envolvendo vários segmentos da sociedade, incluindo as escolas, que é por onde a ação de conscientização já começou neste sábado (11).

O dia letivo, também chamado de Família na Escola, pois cada unidade de ensino monta uma programação para receber pais e alunos e tratar de vários assuntos.

Aproveitando a data e o encontro Família na Escola, as assistentes sociais do CREAS, Juliane Ribeiro (coordenadora) e Eliele Lopes, palestraram aos pais nas escolas estaduais Cel. José Alves Ribeiro e Marly Russo, onde aconteciam as atividades do Família na Escola.

Aos pais foram explicadas as formas dr violência e abuso mais comuns que acontecem envolvendo as crianças; alerta aos pais para observarem os sinais que as crianças podem expressar se estiverem sofrendo algum tipo de abuso; quais os mecanismos de denúncia e atendimentos que o CREAS oferta às famílias e, principalmente, às crianças e adolescentes vítimas de violência.

 

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