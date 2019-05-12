Mulheres têm tarde da beleza em comemoração ao Dia das Mães em Aquidauana

As aquidauanenses tiveram tratamento especial na sexta-feira (10), quando a Coordenadoria da Mulher, promoveu a “Tarde da Beleza”, em alusão ao Dia Das Mães, comemorado neste domingo.

Segundo a primeira-dama, Maria Eliza, que acompanhou a ação explicou que “é uma boa ação. Afinal, muitas mães não têm essa oportunidade de ir ao salão, devido aos afazeres de casa e o cuidado com os filhos. É uma boa oportunidade de pensar em si e aflorar mais a beleza de cada uma, aproveito para agradecer a equipe e cada colaborador (a) dessa ação”- finaliza Maria Eliza.

A prefeitura de Aquidauana, através da secretaria de Assistência Social, agradece a todos os colaboradores que de uma forma ou de outra uniram forças para a realização dessa ação, sndo eles: Inovação Casa da Beleza (Sonia Hannibal e Joana Freitas), Mari Godoy - MakeUp, Massoterapia (Lourival), Andrea (Esteticista), Lucimar e Maikely (Manicures), Elionai, Elindi Bárbara Oliveira, Rose e Lígia (Cabeleireiras).