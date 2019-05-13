Candidatos selecionados do Cursinho da UFMS devem se matricular hoje

Aquidauana
Já está disponível a relação de candidatos convocados para matrícula no II Cursinho UFMS, que será realizado no Câmpus de Aquidauana (CPAQ).
Com 173 inscritos para 45 vagas, os responsáveis pela seleção adotaram os critérios previstos no edital: a) candidatos oriundos de escola pública com ensino médio completo; b) candidatos oriundos de escola particular com ensino médio completo; c) candidatos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio em escola pública; d) candidatos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio em escola particular.
Os candidatos que não foram convocados na primeira chamada ainda podem ser convocados futuramente. Nesta primeira chamada, foram convocados os candidatos oriundos de escola pública com ensino médio completo.
Para a realização da matrícula, os selecionados deverão entregar os seguintes comprovantes:
Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Para gerar o boleto, acesse: https://recolhimento.ufms.br/publico/guia/1644.
Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou outro documento de identificação oficial com foto que contenha o número do CPF, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Cópia de comprovante de endereço.
Comprovante de Conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula do último ano do Ensino Médio.
No ato de matrícula, o candidato selecionado ou seu representante legal (se menor de 18 anos) deverá assinar o Termo de Ciência e Concordância com as Normas Gerais de Conduta do Cursinho.
A matrícula referente à primeira chamada deverá ser realizada até hoj, 13 de maio, na Secretaria do Cursinho, localizada na unidade I da UFMS, Campus de Aquidauana (próximo à Ponta Velha), na sala 12, das 07h30 às 11h.
A secretaria do curso funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 11h, e também atende pelo telefone 3241-0316 (somente período matutino) ou e-mail cursinhoufms.cpaq@gmail.com.
Obs.: Devido ao grande número de inscrições, não foi possível chamar todos os candidatos do grupo a, sendo levado em consideração a ordem de recebimento das inscrições. Havendo vagas, serão realizadas tantas chamadas quanto forem necessárias para o preenchimento.
Confira abaixo a 1ª convocação para matrícula e a lista de espera para próximas chamadas:
Os candidatos convocados para matrícula pela 1ª chamada são os seguintes:
1 Adriana Ferreira Da Silva Duarte
2 Augusto De Almeida Damasceno
3 Beatriz Nascimento Melob
4 Cézar Augusto De Freitas Brito
5 Cinthia Leite De Matos
6 Claudiele Martinez De Rezende
7 Creide Celeste Pereira De Almeida
8 Daniele Nascimento Gama
9 Douglas Botelho Gomes
10 Eduarda Rodrigues Leonel
11 Eriki Miller Lima Luiz Paiva
12 Fabiane Paiva Quelho
13 Fernanda Leonardo Romero
14 Geovana Vasconcelos Da Silva
15 Geovanna Vargas Costa
16 Gislaine Moura Cordeiro
17 Gustavo Serra Leguizamon
18 Helena Da Costa Silva
19 Igor Garcia Dos Santos Roberto
20 Isabella Ithiara Faria
21 Jaqueline Brites Canhete
22 Jéssica Dos Santos Alvess
23 Jheniffer Poliana De Almeida Silva
24 Juliano Barbosa Duarte
25 Kendra Darks Peixoto Leite Lima
26 Leandro Portes Da Silva Carvalho
27 Luana Dos Santos De Souza
28 Lucas Daniel Modesto Lopes De Oliveira
29 Marcela Gonçalves Ribeiro Santos
30 Márcia Laura Darin Nantes
31 Maria Aparecida Coelho De Jesus Cunha Luz
32 Maria Eduarda Lencini
33 Mateus Mendes Torres
34 Maurilio Maikuma Monari
35 Milena Barbosa Alegre
36 Pamela Damaris Gabilon Arce
37 Pâmella Cristina Da Silva Montiel
38 Raphael De Arruda Ferreira Domingos
39 Rayane Aparecida Da Silva
40 Renata Escobar Da Silva Costa
41 Samuel Max Rodrigues Da Silva
42 Sarah Beatriz Sales Menezes
43 Serlei Da Silva Costa
44 Thalyne Barros Soares
45 Vanessa Martinez Viana
46 Veridiana Rocha
47 Vitor Hugo Dos Santos Simplicio
48 Viviane Arguelho
49 Wesley Vinicius Bordas De Figueiredo
50 Wilson Antônio Corrêa Weis
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Os candidatos classificados na lista de espera são os seguintes:
a) candidatos com ensino médio completo:
Alexandre Ximenes
Amanda Tamanaka Leusin
Ana Claudia De Oliveira Lima
Anderson Lopes Da Silva
Camila Daldon
Cleonice França Gondim
Edna Roseno Dos Santos Costa
Elizangela Portilho Marques Zenteno
Emanuel Carlos Dos Santos Silva
Fabio Henrique Ocampos Amaral
Izabela Correa Bezerra
João Victor Martins Ramos
Jorge Joaquim Da Costa
José Eduardo Duarte Da Silva
José Gabriel Alves Bonifácio Cristaldo
Juliana Amado Pessoa
Juliana Aparecida Leite
Larissa Da Silva Venturini
Lucas Moreira Pereira
Lucio Romeiro
Luiz Henrique Pereira Ribeiro
Marcelo Ferreira Marassi
Marcia Regina Do Espirito Santo
Marcos Baroni Da Silva
Maria Beatriz Salatini Darin
Maria Conceição Martinez
Maria Conceição Martinez
Matheus Rodrigues Da Silva
Milena Torres Ferreira
Paulo Ricardo Francisco Pinto
Paulo Rogerio Frazao
Raiane Mendonça De Souza
Roberto Rivelino Gonçalves Vilhalva
Rosilene Goes De Queiroz
Sandra Bento Da Silva
Tatiane Teodozio Fernandes
Tayne Pereira Leandro Leite
Tony Wismar Gonçalves Mariano
Ubirajara Leite Benante
Valéria Martinez Arruda
Verlaine Morais De Souza Yoshino
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b) candidatos cursando o 3º ano do Ensino Médio
Alessandra Pacheco Pinto
Alexandre Aiva Dos Santos
Aline Farias Dos Santos
Almir Gabriel Dos Santos Teixeira
Amanda Da Silva Barbosa
Ana Beatriz Sanches Pereira
Ana Rosa Trelha Penha
André Silva Lima
Andreia Gabriel Lipu
Anna Paula Gonçalves De Brito
Brenon Koji Iwamoto
Bruna Dayene Gill Barcelos
Camila Feitosa Jorge
Camila Ferreira Da Silva
Carlos Charles Monção Rivas
Cauê Soares Duarte
Claudidalva De Oliveira
Débora Liz Artigas De Faria
Esliene Melissa De Souza Ortiz Brito
Fernanda Victória Cruz Adegas
Gabriel Felipe Bocker Carvalho
Gabriela Aparecida Souza Da Silva
Gabriela Marques De Andrade
Geovana Figueiredo Silva
Giovana Vitoria Sparrenberger
Giovanna Sanches Rossi Garcia
Greisyane Vieira Dos Santos
Irio Gimenes Neto
Izabela Da Rocha Arruda
Izabeli De Oliveira Da Silva
Izabelli De Moraes Aquino
Jenifer Da Cruz Ribeiro
Jéssica Oliveira Da Gama
Jeú Chaves Lima
João Paulo Rocha Domingues De Araújo
Juliana Chimenes Tingo Taques
Julianne De Lima Almeida
Kalita Noely Gonçalves Dos Santos
Kauê Da Costa Figueiredo
Laiane Benites Felix
Laisa Adriana Silva Gomes
Larissa Nadiely Pereira Pedroso
Larissa Quirino Lopes
Lauriane De Paulo Medina
Leandro Augusto Martinez Silva
Liliana Barbosa Da Silva
Lincoln Favareto Dittmar Junior
Luana Rafaella França Nogueira
Luís Flávio Chaves Henning
Luiza Nogueira Ramos De Carvalho
Maria Sueli Freitas
Mariana Da Silva Ayala
Mariana Garcia De Pinho Campos
Mariane Da Costa Nogueira
Matheus Fonseca Lopes
Micaela Correa Peralta
Michel Wanderson Franco Valiente
Nainy Lipu Simão
Nelciane Cardoso De Souza
Neuciane Nunes Quevedo Da Silva
Raiane De Oliveira Marques
Raiane Pereira Souza
Raíssa Cabral Ferreira
Raquel Dias Lopes
Raquel Larson Dos Santos
Renan Hernandes Pinho Nogueira De Souza
Samara Borges Soares
Samyre Victoria Leandro Dos Santos
Thainan Gomes Pereira
Thaylla Ferreira Sandim
Vinicius De Almeida Candido
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c) candidatos cursando o 2º ano do Ensino Médio
Roselvira Fátima de Arruda Campos
Camylla Silveira Santos
Ester Dias da Silva
Valdirene da Silva Pires
Luiz Henrique Leite
Gabriel Azevedo Gomes dos Santos
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