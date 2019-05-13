Candidatos selecionados do Cursinho da UFMS devem se matricular hoje

Já está disponível a relação de candidatos convocados para matrícula no II Cursinho UFMS, que será realizado no Câmpus de Aquidauana (CPAQ).

Com 173 inscritos para 45 vagas, os responsáveis pela seleção adotaram os critérios previstos no edital: a) candidatos oriundos de escola pública com ensino médio completo; b) candidatos oriundos de escola particular com ensino médio completo; c) candidatos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio em escola pública; d) candidatos que estejam cursando o 3° ano do ensino médio em escola particular.

Os candidatos que não foram convocados na primeira chamada ainda podem ser convocados futuramente. Nesta primeira chamada, foram convocados os candidatos oriundos de escola pública com ensino médio completo.

Para a realização da matrícula, os selecionados deverão entregar os seguintes comprovantes:

Comprovante de recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Para gerar o boleto, acesse: https://recolhimento.ufms.br/publico/guia/1644.

Cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou outro documento de identificação oficial com foto que contenha o número do CPF, como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Cópia de comprovante de endereço.

Comprovante de Conclusão do Ensino Médio ou comprovante de matrícula do último ano do Ensino Médio.

No ato de matrícula, o candidato selecionado ou seu representante legal (se menor de 18 anos) deverá assinar o Termo de Ciência e Concordância com as Normas Gerais de Conduta do Cursinho.

A matrícula referente à primeira chamada deverá ser realizada até hoj, 13 de maio, na Secretaria do Cursinho, localizada na unidade I da UFMS, Campus de Aquidauana (próximo à Ponta Velha), na sala 12, das 07h30 às 11h.

A secretaria do curso funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30 as 11h, e também atende pelo telefone 3241-0316 (somente período matutino) ou e-mail cursinhoufms.cpaq@gmail.com.

Obs.: Devido ao grande número de inscrições, não foi possível chamar todos os candidatos do grupo a, sendo levado em consideração a ordem de recebimento das inscrições. Havendo vagas, serão realizadas tantas chamadas quanto forem necessárias para o preenchimento.

Confira abaixo a 1ª convocação para matrícula e a lista de espera para próximas chamadas:

Os candidatos convocados para matrícula pela 1ª chamada são os seguintes:

1 Adriana Ferreira Da Silva Duarte

2 Augusto De Almeida Damasceno

3 Beatriz Nascimento Melob

4 Cézar Augusto De Freitas Brito

5 Cinthia Leite De Matos

6 Claudiele Martinez De Rezende

7 Creide Celeste Pereira De Almeida

8 Daniele Nascimento Gama

9 Douglas Botelho Gomes

10 Eduarda Rodrigues Leonel

11 Eriki Miller Lima Luiz Paiva

12 Fabiane Paiva Quelho

13 Fernanda Leonardo Romero

14 Geovana Vasconcelos Da Silva

15 Geovanna Vargas Costa

16 Gislaine Moura Cordeiro

17 Gustavo Serra Leguizamon

18 Helena Da Costa Silva

19 Igor Garcia Dos Santos Roberto

20 Isabella Ithiara Faria

21 Jaqueline Brites Canhete

22 Jéssica Dos Santos Alvess

23 Jheniffer Poliana De Almeida Silva

24 Juliano Barbosa Duarte

25 Kendra Darks Peixoto Leite Lima

26 Leandro Portes Da Silva Carvalho

27 Luana Dos Santos De Souza

28 Lucas Daniel Modesto Lopes De Oliveira

29 Marcela Gonçalves Ribeiro Santos

30 Márcia Laura Darin Nantes

31 Maria Aparecida Coelho De Jesus Cunha Luz

32 Maria Eduarda Lencini

33 Mateus Mendes Torres

34 Maurilio Maikuma Monari

35 Milena Barbosa Alegre

36 Pamela Damaris Gabilon Arce

37 Pâmella Cristina Da Silva Montiel

38 Raphael De Arruda Ferreira Domingos

39 Rayane Aparecida Da Silva

40 Renata Escobar Da Silva Costa

41 Samuel Max Rodrigues Da Silva

42 Sarah Beatriz Sales Menezes

43 Serlei Da Silva Costa

44 Thalyne Barros Soares

45 Vanessa Martinez Viana

46 Veridiana Rocha

47 Vitor Hugo Dos Santos Simplicio

48 Viviane Arguelho

49 Wesley Vinicius Bordas De Figueiredo

50 Wilson Antônio Corrêa Weis

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Os candidatos classificados na lista de espera são os seguintes:

a) candidatos com ensino médio completo:

Alexandre Ximenes

Amanda Tamanaka Leusin

Ana Claudia De Oliveira Lima

Anderson Lopes Da Silva

Camila Daldon

Cleonice França Gondim

Edna Roseno Dos Santos Costa

Elizangela Portilho Marques Zenteno

Emanuel Carlos Dos Santos Silva

Fabio Henrique Ocampos Amaral

Izabela Correa Bezerra

João Victor Martins Ramos

Jorge Joaquim Da Costa

José Eduardo Duarte Da Silva

José Gabriel Alves Bonifácio Cristaldo

Juliana Amado Pessoa

Juliana Aparecida Leite

Larissa Da Silva Venturini

Lucas Moreira Pereira

Lucio Romeiro

Luiz Henrique Pereira Ribeiro

Marcelo Ferreira Marassi

Marcia Regina Do Espirito Santo

Marcos Baroni Da Silva

Maria Beatriz Salatini Darin

Maria Conceição Martinez

Maria Conceição Martinez

Matheus Rodrigues Da Silva

Milena Torres Ferreira

Paulo Ricardo Francisco Pinto

Paulo Rogerio Frazao

Raiane Mendonça De Souza

Roberto Rivelino Gonçalves Vilhalva

Rosilene Goes De Queiroz

Sandra Bento Da Silva

Tatiane Teodozio Fernandes

Tayne Pereira Leandro Leite

Tony Wismar Gonçalves Mariano

Ubirajara Leite Benante

Valéria Martinez Arruda

Verlaine Morais De Souza Yoshino

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b) candidatos cursando o 3º ano do Ensino Médio

Alessandra Pacheco Pinto

Alexandre Aiva Dos Santos

Aline Farias Dos Santos

Almir Gabriel Dos Santos Teixeira

Amanda Da Silva Barbosa

Ana Beatriz Sanches Pereira

Ana Rosa Trelha Penha

André Silva Lima

Andreia Gabriel Lipu

Anna Paula Gonçalves De Brito

Brenon Koji Iwamoto

Bruna Dayene Gill Barcelos

Camila Feitosa Jorge

Camila Ferreira Da Silva

Carlos Charles Monção Rivas

Cauê Soares Duarte

Claudidalva De Oliveira

Débora Liz Artigas De Faria

Esliene Melissa De Souza Ortiz Brito

Fernanda Victória Cruz Adegas

Gabriel Felipe Bocker Carvalho

Gabriela Aparecida Souza Da Silva

Gabriela Marques De Andrade

Geovana Figueiredo Silva

Giovana Vitoria Sparrenberger

Giovanna Sanches Rossi Garcia

Greisyane Vieira Dos Santos

Irio Gimenes Neto

Izabela Da Rocha Arruda

Izabeli De Oliveira Da Silva

Izabelli De Moraes Aquino

Jenifer Da Cruz Ribeiro

Jéssica Oliveira Da Gama

Jeú Chaves Lima

João Paulo Rocha Domingues De Araújo

Juliana Chimenes Tingo Taques

Julianne De Lima Almeida

Kalita Noely Gonçalves Dos Santos

Kauê Da Costa Figueiredo

Laiane Benites Felix

Laisa Adriana Silva Gomes

Larissa Nadiely Pereira Pedroso

Larissa Quirino Lopes

Lauriane De Paulo Medina

Leandro Augusto Martinez Silva

Liliana Barbosa Da Silva

Lincoln Favareto Dittmar Junior

Luana Rafaella França Nogueira

Luís Flávio Chaves Henning

Luiza Nogueira Ramos De Carvalho

Maria Sueli Freitas

Mariana Da Silva Ayala

Mariana Garcia De Pinho Campos

Mariane Da Costa Nogueira

Matheus Fonseca Lopes

Micaela Correa Peralta

Michel Wanderson Franco Valiente

Nainy Lipu Simão

Nelciane Cardoso De Souza

Neuciane Nunes Quevedo Da Silva

Raiane De Oliveira Marques

Raiane Pereira Souza

Raíssa Cabral Ferreira

Raquel Dias Lopes

Raquel Larson Dos Santos

Renan Hernandes Pinho Nogueira De Souza

Samara Borges Soares

Samyre Victoria Leandro Dos Santos

Thainan Gomes Pereira

Thaylla Ferreira Sandim

Vinicius De Almeida Candido

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c) candidatos cursando o 2º ano do Ensino Médio

Roselvira Fátima de Arruda Campos

Camylla Silveira Santos

Ester Dias da Silva

Valdirene da Silva Pires

Luiz Henrique Leite

Gabriel Azevedo Gomes dos Santos