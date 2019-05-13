Escola Sesi de Aquidauana realiza workshop educacional e atividades com idosos

Aquidauana, no Bairro da Serraria, conta com a Biblioteca Sesi, um local de pesquisa e ensino, dedicado a atender a comunidade, com a missão de favorecer o desenvolvimento humano e cultural do Estado do MS, com a oferta de ações educativas inovadoras, empreendedoras, tecnológicas e sustentáveis.

Nesse sentido, na semana passada, a equipe de monitores da Biblioteca Sesi de Aquidauana, promoveu duas atividades educacionais importantes, envolvendo a comunidade local. A primeira, realizada dias 02 e 03 maio, foi um workshop com professores das disciplinas de Prática de Leitura e Produção Textual (PLPT) e Prática da Construção da Leitura e Escrita (PCLE), que atuam na Rede Municipal de Ensino.

O workshop teve o objetivo de auxiliar os professores no trabalho das metodologias e das práticas em sala de aula utilizando-se dos diferentes tipos de gêneros textuais e foi dividido em dois momentos: 1º momento – foram trabalhadas as orientações sobre as disciplinas e uma reflexão sobre as práticas pedagógicas com troca de experiências; e no 2º momento – realizada uma oficina sobre a arte de contar história e confecções de fantoches.

“Isso é muito valioso, entender e praticar torna-se tudo mais fácil”, relatou a professora Lurdes Batista Monteiro, participante do workshop. “Foi uma tarde maravilhosa, me encantei com a arte de contar história”, afirmou a professora Regina Célia, que também participou do workshop.



DIVERSÃO COM OS IDOSOS

A outra atividade promovida pela equipe da Biblioteca Sesi de Aquidauana foi o projeto “Colcha de Retalhos”, realizado no dia 06 de maio. Foi uma manhã de atividades lúdicas e de bate-papo com muitas histórias e troca de experiências com os vovôs e vovós frequentadores do Centro de Convivência do Idoso de Aquidauana.

O objetivo da atividade foi realizar um café da manhã diferente com os idosos, proporcionando um ambiente lúdico e agradável, para maior integração entre as crianças que frequentam a biblioteca e os vovôs e vovós do CCI.

“Tivemos um café da manhã com muitas conversas e depoimentos sobre experiências de vida, histórias através do texto ‘Colcha de Retalhos’, contação de histórias, como por exemplo, ‘A princesa e o sal’, ‘A máquina extraviada’, ‘Menina bonita do laço de fita’ e ‘Colcha de retalhos’. É sempre muito importante ter esses momentos com idosos, é um aprendizado atrás do outro”, afirmou a professora Ana Paula de Lima, da Biblioteca Sesi.

Para a coordenadora do CCI de Aquidauana, Elaine Rati, a atividade foi muito importante. “Consagrar esse importante projeto de cultura e socialização desenvolvido pela Biblioteca SESI só vem agregar valores aos idosos, que nessa atividade tiveram a oportunidade de contribuir com suas histórias de vidas e aprendizados”, destacou a coordenadora.



SERVIÇO

Para mais informações sobre as atividades e funcionamento da Biblioteca Sesi, os interessados podem procurar unidade, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros esquina com Giovane Toscano de Brito. Fone: (67) 3241-9161.

