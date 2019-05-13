Inscrições para cursos gratuitos do IFMS seguem até o próximo dia 21

Aquidauana
São ofertadas 560 vagas em dez municípios. Requisito é ter o ensino médio completo
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas na seleção que oferta 560 vagas nos cursos técnicos subsequentes a distância em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática.
A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã.
Para concorrer é necessário ter ensino médio completo. As inscrições vão até dia 21 de maio. O interessado deve acessar a Página do Candidato (é necessário realizar o cadastro previamente, para aqueles que ainda não o possuem).
Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.
As normas do processo seletivo estão disponíveis no edital de abertura, publicado na Central de Seleção.
Seleção - Ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, promovido pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) do IFMS. A divulgação das inscrições homologadas será feita no dia 31 de maio.
O sorteio será realizado no dia 7 de junho, na Reitoria do Instituto, em Campo Grande. Já o resultado será divulgado no dia 10 do mesmo mês.
Técnico subsequente - Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) ou dois anos (Administração e Edificações). As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semanais, conforme disponibilidade dos campi ou polos.
O início das aulas está previsto para 28 de junho.
Vagas ofertadas
|Local
|Curso
|Vagas
|Aquidauana
|Administração
|30
|Manutenção e Suporte em Informática
|30
|Campo Grande
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Camapuã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Corumbá
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
|Itaporã
|Administração
|40
|Jardim
|Administração
|20
|Edificações
|20
|Manutenção e Suporte em Informática
|20
|Naviraí
|Administração
|40
|Nova Andradina
|Administração
|40
|Pedro Gomes
|Administração
|40
|Ponta Porã
|Administração
|40
|Manutenção e Suporte em Informática
|40
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