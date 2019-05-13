Temperaturas diminuem e tempo será parcialmente nublado em Aquidauana hoje

A semana começa sem previsão de chuva em Aquidauana e região, mas com temperaturas mais baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será parcialmente nublado a claro, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.

De terça-feira até sexta-feira, a previsão é de que os dias sejam de tempo encoberto, também sem previsão de chuva. Neste período, as máximas não devem um ultrapassar os 29°C, oscilando entre 13°C e 29°C, com umidade do ar de 47% a 90%.