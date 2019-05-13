Temperaturas diminuem e tempo será parcialmente nublado em Aquidauana hoje

Tempo
Dia começa com mínima de 18°C e máxima de 25°C
A semana começa sem previsão de chuva em Aquidauana e região, mas com temperaturas mais baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será parcialmente nublado a claro, com mínima de 18°C e máxima de 25°C.
De terça-feira até sexta-feira, a previsão é de que os dias sejam de tempo encoberto, também sem previsão de chuva. Neste período, as máximas não devem um ultrapassar os 29°C, oscilando entre 13°C e 29°C, com umidade do ar de 47% a 90%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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