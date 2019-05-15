Aquidauanenses começam a cursar Italiano gratuitamente na biblioteca

Duas turmas de 17 alunos iniciaram segunda-feira, 13, o Curso Básico de Italiano, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa e ministrado pelo professor Gian Obinu.

O curso básico de língua italiana é ofertado com aulas presenciais duas vezes na semana, às segundas e quintas-feiras, das 15h às 17 horas, na biblioteca municipal, na Praça dos Estudantes. O curso tem duração de três meses e aulas práticas, com estudo da língua italiana e desenvolvimento das quatro habilidades: leitura, escrita, audição e fala.

O curso é promovido pela prefeitura visando a capacitação profissional da comunidade, haja vista que a cidade recebe turistas de vários estados e países. Outro motivo de promoção do curso é oportunizar gratuitamente aos jovens o aprendizado de um novo idioma, por ser Aquidauana um pólo universitário, muitos acadêmicos se preparam para provas de bolsas de estudo em outros países, inclusive, a Itália.