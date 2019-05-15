Obras: Vila Cidade Nova começa a ganhar rede de esgoto em Aquidauana

Nesta terça-feira, 14, começaram as obras nas ruas da Vila Cidade Nova, onde homens e máquinas trabalham na construção da rede de esgotamento sanitário.

Há máquinas já trabalhando nas imediações do Fórum, Prefeitura e do novo Mercado JR. Motoristas e motociclistas devem ter atenção redobrada na vila Cidade Nova, pois a empresa sinalizou e marcou desvios em todos os locais onde estão trabalhando.

Ao todo, em Aquidauana, estão sendo investidos R$ 7,9 milhões em redes coletoras de esgoto implantadas pela Sanesul, contemplando mais de 2 mil famílias em cerca de cinco bairros da cidade.

Vistoriando a obra na Cidade Nova, hoje pela manhã, o prefeito Odilon Ribeiro pontuou que tem buscado mais investimentos junto aos Governos Federal e Estadual para mais redes de esgoto, pois "anseia por uma cidade próspera, com meio ambiente protegido, imóveis valorizados porque possuem rede de esgoto e pessoas sem sofrer com problemas de saúde por causa da falta de esgoto".

"Por isso, me dediquei bastante para conseguirmos esse investimento junto ao Governo do Estado, a quem agradeço pela parceria mais uma vez com a nossa gestão para melhorias para a população", afirmou o prefeito.