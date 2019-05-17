Temperaturas um pouco mais baixas e tempo parcialmente nublado em Aquidauana

Sem previsão de chuva, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, com temperaturas um pouco mais baixas em Aquidauana e região. A mínima será de 16°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 95%.

Para o final de semana, o sábado deve ser de sol entre poucas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Já o domingo, será de sol entre nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. Não deve chover pelo menos até na terça-feira.