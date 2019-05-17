Temperaturas um pouco mais baixas e tempo parcialmente nublado em Aquidauana

Aquidauana
Sem previsão de chuva, a sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, com temperaturas um pouco mais baixas em Aquidauana e região. A mínima será de 16°C e a máxima de 28°C, com umidade relativa do ar entre 55% e 95%.
Para o final de semana, o sábado deve ser de sol entre poucas nuvens, com mínima de 21°C e máxima de 32°C. Já o domingo, será de sol entre nuvens, com mínima de 22°C e máxima de 33°C. Não deve chover pelo menos até na terça-feira.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS