PRF promove campanha de combate a violência sexual infantil

Em referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado hoje (18), a Polícia Rodoviária Federal, com apoio do Conselho Tutelar de Anastácio e a Secretaria de Assistência Social, realiza neste sábado uma blitz educativa.

Foto: Francis Leone

A ação ocorre nas ruas e tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância de combater esse tipo de violência. Condutores, ciclistas e pedestres que passarem pelas ruas recebem material educativo sobre o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Todos os dias a gente tem que combater, mas hoje, em especial, buscamos levar informações sobre onde fazer denúncias e, com apoio da polícia, para dizer as pessoas que existem canais para fazer denúncias. A ideia é também dizer que a gente não pode se conformar com esse tipo de crime”, pontua a Rosemari Salles, coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assitência Social de Aquidauana (Creas).

Segundo a PRF, o objetivo é trabalhar a prevenção através de informação e um mapeamento minucioso para identificar locais onde acontecem esses crimes. “A PRF tem um trabalho pioneiro nas rodovias federais. Nós fazemos o mapeamento em pontos que são considerados vulneráveis nesse tipo de crime, por isso pedimos a colaboração de todos para que denciem”, explica o policial Francinildo Araújo.

Foto: Francis Leone

A violência sexual pode ocorrer de duas formas distintas. Abuso sexual é qualquer forma de contato e interação sexual entre um adulto e uma criança ou adolescente, em que o adulto, que possui uma posição de autoridade ou poder, utiliza-se dessa condição para sua própria estimulação sexual, da criança ou adolescente ou ainda de terceiros, podendo ocorrer com ou sem contato físico.

Já a exploração se caracteriza pela utilização sexual de crianças e adolescentes com a intenção de lucro, seja financeiro ou presentes. São quatro formas em que ocorre a exploração sexual: em redes de prostituição, pornografia, redes de tráfico e turismo sexual. O abuso acontece quando a criança ou adolescente é usado para satisfação sexual de uma pessoa adulta.

Foto: Francis Leone

Assista o vídeo abaixo: