Com vagas para Aquidauana e Jardim, inscrições de cursos gratuitos terminam dia 21

As inscrições no processo seletivo para os cursos técnicos subsequentes a distância do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) se encerram na próxima terça-feira, 21. O interessado em participar deve acessar a Página do Candidato da Central de Seleção.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo. As opções são os cursos de Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, ofertados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã, conforme a tabela abaixo.



O número de vagas ofertadas, que inicialmente era de 560, passou para 620, com a inclusão de mais 20 em Jardim e 40 em Campo Grande, ambas para o curso técnico em Administração. O aumento nas vagas foi feito por meio de uma retificação ao edital de abertura, publicada no último dia 10.



Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.



O edital de abertura, com as normas do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS.



Seleção - Ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, no dia 7 de junho na Reitoria do IFMS, em Campo Grande, promovido pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).



O resultado do sorteio será divulgado no dia 10 do mesmo mês. Já o resultado final do processo seletivo e a divulgação da primeira chamada estão previstos para 14 de junho.



Técnico subsequente - Os cursos são gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações). As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem, com encontros presenciais semana, conforme disponibilidade de sala de cada campus ou polo.



O início das aulas está previsto para 28 de junho.

Vagas ofertadas